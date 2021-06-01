Напавшую на посольство России в Киеве россиянку арестовали заочно

Басманный суд в Москве заочно арестовал гражданку России Ирину Белачеу, которая обвиняется в нападении на посольство России в Киеве, сообщает Следственный комитет РФ.

Следователи обратились в суд с просьбой заключить под стражу Белачеу в рамках уголовного дела по части второй статьи 360 УК РФ о нападении на международное учреждение в целях осложнения отношений. Суд удовлетворил просьбу и заочно арестовал россиянку, объявленную в международный розыск.

Белачеу обвиняется в том, что 6 марта 2016 года во время протестной акции возле посольства России на Украине забросала камнями здание, разбив в нем окна. Осенью ей, а также другому выявленному участнику акции россиянину Михаилу Агафонову было предъявлено обвинение. В СК России добавили, что продолжат расследование всех обстоятельств нападений на российские дипломатические объекты на Украине.