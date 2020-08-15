Обвиняемого в нападении на посольство России избили на курорте около Крыма

Гражданин Украины Владимира Кошовенко, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве, избили в городе Геническе Херсонской области, находящегося близ границы с Крымом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кошовенко возмутился, что на курорте почти нет украинской символики и отсутствуют украинские националистические организации. Сам он почувствовал себя чужаком из-за чуба на голове разговора на «родной соловьиной» мове. Он предположил, что это и спровоцировало молодых местных жителей напасть на него.

По мнению Кошовенко, причиной нападения на него и его брата стала ненависть ко всему украинскому. Он посоветовал всем, кто собрался в такие места, брать с собой пистолет или газовый баллончик. «Может, так обезопасите себя от пророссийского населения» — заключил он. Несмотря на происшествие, место ему понравилось.

Нападение на российское посольство было совершено в марте 2016 года. Несколько сотен человек забросали здание диппредставительства камнями и флаконами с йодом. Участники митинга требовали освобождения украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к убийству журналистов ВГТРК.

Как сообщало РИА Новости, российское следствие заочно предъявило обвинение Владимиру Кошовенко в сентябре 2019 года. Его обвиняют в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. В России украинцу грозит до десяти лет лишения свободы.