Украинскому экс-министру вынесли в России приговор за нападение на посольство

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве летом 2014 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Также суд частично удовлетворил иск Министерства иностранных дел России, взыскав с украинского экс-министра 5,7 миллиона рублей и иск страховой компании «Согаз» на 8,2 миллиона рублей. Решением суда Рудьковскому был зачтен срок нахождения под стражей с сентября 2018 года.

1 октября 2018 года сообщалось о задержании московской полицией бывшего украинского министра Николая Рудьковского. Он полностью признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

Николай Рудьковский в 2006-2007 годах занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года, во время беспорядков в Киеве, он бросил камень в посольство Российской Федерации на Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело, а в мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.

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