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Экс-министра Украины задержали в Москве за нападение на посольство России

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Николай Рудьковский

Столичная полиция задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом в понедельник, 1 октября, источник в правоохранительных органах сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«В пятницу, 28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 360 УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"», — говорится в сообщении.

По словам источника, в настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.

Николай Рудьковский в 2006-2007 годах занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года, во время беспорядков в Киеве, он бросил камень в посольство Российской Федерации на Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело, а в мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.

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