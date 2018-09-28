Бывшие оборонщики продали ракетные двигатели Украине и сели

В Подмосковье суд вынес приговор фигурантам дела о продаже турбореактивных двигателей Р-95-300 и разборке тактических управляемых ракет Х-31 на повторное производство. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, группа из нескольких руководителей оборонных предприятий использовала для хищений госконтракт на утилизацию 4145 авиационных управляемых ракет, который в 2010 году полигон ФКП ГкНИПАС заключил с Минпромторгом. Сообщники извлекли из 93 ракет Х-55, подлежащих утилизации, турбореактивные двигатели Р-95-300 и продали их украинскому предприятию ОАО «Мотор Сiч» за 2,4 миллиона долларов. Почти все полученные деньги были обналичены и похищены. Затем оборонщики передали в Минпромторг фиктивную документацию, в которой говорилось о полной утилизации всех ракет.

Впоследствии злоумышленники повторили схему и на другом контракте Минпромторга с полигоном авиационных систем (ФКП ГкНИПАС) 2010 года по утилизации ракет. Они извлекли из 37 тактических управляемых ракет Х-31 сверхзвуковые воздушно-реактивные двигатели 31ДП, а остальные части ракет, в том числе, 3,26 тонны взрывчатки, передали на повторное производство. Тем самым, по оценке экспертов, они нанесли ущерб около 94,2 миллиона рублей.

Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и хищении оружия. Воскресенский городской суд приговорил предпринимателя Михаила Дзаму к двум годам общего режима, бывшего гендиректора полигона ФКП ГкНИПАС Олега Пронина — к пяти годам общего режима. Экс-гендиректор конструкторского бюро «Союз» Николай Яковлев и коммерческий директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Ваган, не признавшие свою вину, в настоящий момент заканчивают ознакомление с материалами дела.

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