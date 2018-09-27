На ТВ рассказали о приказе Сердюкова выгнать из госпиталя взорванного генерала

Бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков приказывал выгнать из военного госпиталя генерал-полковника Анатолия Романова. Об этом рассказал в передаче «Пусть говорят» на Первом канале журналист Андрей Караулов, сообщают «Аргументы недели». По его словам, министр счел, что пребывание в больнице офицера, взорванного в Чечне в 1995 году, обходится слишком дорого.

Жена Романова Лариса подтвердила, что искалеченного мужа благодаря друзьям перевели позже в другой госпиталь.

27 сентября генерал-полковнику исполнилось 70 лет. Кремль направил ему поздравительное письмо президента Владимира Путина. Послание главы государства передал юбиляру первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Материалы по теме «Будет мир, только часть народа будет убита» Участники первой чеченской кампании о штурме Грозного, Кадырове и кошмарах

Романов — бывший заместитель министра внутренних дел, в 1995-м командовал внутренними войсками МВД (на их базе в 2016 году была создана Росгвардия) и группировкой федеральных сил в Чечне. Активно участвовал в попытках мирного урегулирования чеченского конфликта. В октябре 1995 года пережил покушение: во время следования его колонны в Грозном взорвался радиоуправляемый фугас, в результате чего военачальник получил перелом основания черепа, множественные осколочные ранения и провел 18 дней в коме. Через месяц после покушения ему было присвоено звание Героя России.

Генерал принимал участие в противостоянии Верховного Совета и президента России Бориса Ельцина на стороне последнего в сентябре-октябре 1993 года. Согласно информации из открытых источников, Романов неотлучно находился возле Белого дома и руководил его штурмом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!