На ТВ рассказали о приказе Сердюкова выгнать из госпиталя взорванного генерала

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Анатолий Романов

Бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков приказывал выгнать из военного госпиталя генерал-полковника Анатолия Романова. Об этом рассказал в передаче «Пусть говорят» на Первом канале журналист Андрей Караулов, сообщают «Аргументы недели». По его словам, министр счел, что пребывание в больнице офицера, взорванного в Чечне в 1995 году, обходится слишком дорого.

Жена Романова Лариса подтвердила, что искалеченного мужа благодаря друзьям перевели позже в другой госпиталь.

27 сентября генерал-полковнику исполнилось 70 лет. Кремль направил ему поздравительное письмо президента Владимира Путина. Послание главы государства передал юбиляру первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Романов — бывший заместитель министра внутренних дел, в 1995-м командовал внутренними войсками МВД (на их базе в 2016 году была создана Росгвардия) и группировкой федеральных сил в Чечне. Активно участвовал в попытках мирного урегулирования чеченского конфликта. В октябре 1995 года пережил покушение: во время следования его колонны в Грозном взорвался радиоуправляемый фугас, в результате чего военачальник получил перелом основания черепа, множественные осколочные ранения и провел 18 дней в коме. Через месяц после покушения ему было присвоено звание Героя России.

Генерал принимал участие в противостоянии Верховного Совета и президента России Бориса Ельцина на стороне последнего в сентябре-октябре 1993 года. Согласно информации из открытых источников, Романов неотлучно находился возле Белого дома и руководил его штурмом.

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