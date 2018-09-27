В Кремле не забыли взорванного 23 года назад генерала

Кремль направил поздравительное письмо президента Владимира Путина генерал-полковнику Анатолию Романову, которому 27 сентября исполнилось 70 лет. Послание главы государства передал юбиляру первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, сообщается на сайте ведомства.

«Ваша героическая биография — яркая страница ратной летописи России», — сказано в письме Путина.

«Московский комсомолец» в посвященной Романову статье, вышедшей 26 сентября, пишет о текущем состоянии здоровья генерала, который остался калекой после покушения на него в 1995 году: «У него неплохо работает одна рука, он хорошо понимает происходящее и даже немного скандалит с супругой — не стесняется показывать свое настроение».

«Мы обычно гуляем с ним каждый день. А тут погода испортилась, я пришла к нему, а он сидит насупившийся, расстроенный похолоданием, совсем не хочет, чтобы я его вывозила на улицу», — рассказывает его жена Лариса. По ее словам, Романов до сих пор живет со множеством осколков в теле, поскольку узнать, где конкретно они находятся, невозможно — ему нельзя назначить томографию.

Материалы по теме «Будет мир, только часть народа будет убита» Участники первой чеченской кампании о штурме Грозного, Кадырове и кошмарах

Лариса посетовала на то, что супруг не может пожаловаться ни ей, ни врачам, и призналась, что не считает героизмом то, что столько лет ухаживает за мужем: «Вы бы как поступили, если бы такое случилось с вашим близким человеком? Разве бросили бы? Мы 47 лет прожили вместе».

От командования Росгвардии Романову обещали подарить одну из самых совершенных инвалидных колясок со страховкой, сообщил газете ученик генерала Роман Насонов.

Романов — бывший заместитель министра внутренних дел, в 1995-м командовал внутренними войсками МВД (на их базе в 2016 году была создана Росгвардия) и группировкой федеральных сил в Чечне. Активно участвовал в попытках мирного урегулирования чеченского конфликта. В октябре 1995 года пережил покушение: во время следования его колонны в Грозном взорвался радиоуправляемый фугас, в результате чего военачальник получил перелом основания черепа, множественные осколочные ранения и провел 18 дней в коме. Через месяц после покушения ему было присвоено звание Героя России.

Генерал принимал участие в противостоянии Верховного Совета и президента России Бориса Ельцина на стороне последнего в сентябре-октябре 1993 года. Согласно информации из открытых источников, Романов неотлучно находился возле Белого дома и руководил его штурмом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!