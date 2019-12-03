Экс-депутата Верховной Рады обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку предъявили обвинения по делу о нападении на российское посольство в Киеве. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, чьи слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

Как отмечает Петренко, в ходе расследования сотрудники СК получили неопровержимые доказательства причастности Мосийчука к нападению на посольство. Она подчеркивает, что действия занимавшего на тот момент пост депутата Верховной Рады и других злоумышленников не только нарушили порядок работы российского дипломатического учреждения, но и нанесли материальный ущерб имуществу посольства.

В связи с этим Мосийчуку были предъявлены обвинения по статье 360 уголовного кодекса России — нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Украинский политик был объявлен в розыск.

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Помимо Мосийчука обвиняемыми по этому делу проходят и другие экс-депутаты Украины, в частности активист Евромайдана Владимир Парасюк и представитель «Радикальной партии» Андрей Лозовой. Кроме того, в начале октября московская полиция задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который также проходит обвиняемым по этому делу. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Нападение на российское посольство, о котором идет речь, было совершено в марте 2016 года. Несколько сотен человек забросали здание диппредставительства камнями и флаконами с йодом. Участники митинга требовали освобождения украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к убийству журналистов ВГТРК. Впоследствии она была помилована президентом России Владимиром Путиным и депортирована на Украину, где стала депутатом Верховной Рады. Однако позже в ее отношении вновь возбудили уголовное дело, на этот раз на Украине, обвинив в подготовке террористического акта.

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