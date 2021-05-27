Посольство Белоруссии в Литве забросали бутылками с краской

В Вильнюсе неизвестные забросали здание посольства Белоруссии стеклянными бутылками с красной краской в ночь на четверг, 27 мая. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, сообщения о нападении на дипмиссию поступило утром. На территории посольства были обнаружены несколько красно-белых лент и две стеклянные бутылки с краской, одна из которых оказалась разбита. Ущерб от действий вандалов полиции только предстоит оценить.

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Реакции на инцидент со стороны белорусских дипломатов и властей республики пока не последовало. Обстоятельства случившегося, а также личности нападавших в настоящий момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что власти Вильнюса заменили государственный флаг Белоруссии на столичной площади на оппозиционный бело-красно-белый. Мэр города Ремигиюс Шимашюс пояснил, что этим жестом администрация выразила свое отношение к преследованию белорусской оппозиции со стороны официального Минска и президента Александра Лукашенко.