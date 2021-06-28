Недовольный приговором брату россиянин напал с топором на полицейского

В Ханты-Мансийске 30-летний россиянин пойдет под суд за нападение c топором на полицейского. Об в понедельник, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 мая находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения обвиняемый вспомнил о несправедливом на его взгляд приговоре, который был вынесен его брату по делу о преступлении против собственности. Недовольный решением суда мужчина взял топор и отправился к дому участкового полиции.

Злоумышленник начал бить оконные стекла и рубить входную дверь. Участковый взывал на место происшествия коллег. Прибывшие полицейские попытались задержать преступника, но тот оказал сопротивление и ударил одного из них топором по руке, нанеся серьезную рану. СКР возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее 28 июня сообщалось, что в Приморском крае 25-летняя россиянка пойдет под суд за убийство 40-летнего мужчины.