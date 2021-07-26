Соседка рассказала о зарезанной семье адмирала российского флота

Семья адмирала ВМФ России Леонида Лобанова была культурной и интеллигентной. Об этом рассказала их соседка, слова которой передает портал 78.ru.

«Очень хорошая семья, культурная, люди были начитанные, интеллигентные, у них были очень хорошие отношения друг с другом. Никаких абсолютно отрицательных черт не могу назвать», — подчеркнула соседка.

По ее словам, исчезновения Лобанова не заметили, так как он жил отдельно от жены и сына, хотя регулярно их навещал. Женщина добавила, что адмирал хорошо относился к семье: приносил жене продукты, пока она болела, помогал сыну устраивать концерты.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения убитыми супруги и сына адмирала Леонида Лобанова.

По информации источника «Фонтанки», в убийстве заподозрили самого 86-летнего адмирала ВМФ России. Жену и сына Лобанова нашли лежащими на диване в нижнем белье с перерезанным горлом и вспоротым животом. По предварительным данным, трупы находились в квартире порядка двух недель.

Труп самого адмирала обнаружили 16 июля. Он погиб под колесами электрички, с собой у мужчины был нож.