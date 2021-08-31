Российский полицейский с липовым дипломом дослужился до руководящей должности

В Кабардино-Балкарии полицейский в течение 26 лет служил по поддельному диплому

В Кабардино-Балкарии полицейский 26 лет служил в органах внутренних дел по поддельному диплому, занимая руководящие должности. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России по республике.

Факт противоправной деятельности во время проверки выявили оперативники собственной безопасности МВД России по Кабардино-Балкарской Республике.

Следователями отдела управления Следственного комитета России (СКР) по городу Нальчик возбуждено уголовное дело по части 3 статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

По версии следствия, в 1995 году при приеме на работу в органы внутренних дел мужчина предоставил поддельный диплом о высшем образовании.

По информации издания MK.RU, уголовное дело возбуждено против заместителя начальника центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, который дослужился до этой должности с липовым дипломом по специальности «бухучет». При приеме на работу он прошел все процедуры согласования, был принят в полицию и в дальнейшем получал повышение по службе.

Сотрудник полиции понесет наказание в случае подтверждения вины.