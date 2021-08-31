Российских полицейских заподозрили в краже у покойника золотой цепи

В Екатеринбурге трое полицейских из отдела № 9 подозреваются в краже золотой цепи с покойника. Об этом изданию E1.RU рассказал источник в силовых структурах.

Сотрудники полиции приехали на осмотр 34-летнего мужчины, который скончался в салоне своего закрытого автомобиля на улице Крауля. На шее у него висела массивная золотая цепь стоимостью около 200 тысяч рублей. Ювелирное изделие зафиксировали на фотоаппарат прибывшие на вызов сотрудники ППС, его также заметили вскрывавшие дверь спасатели МЧС и медики. После прибытия следственно-оперативной группы в лице майора, капитана и старшего лейтенанта золотая цепь пропала, в протоколе осмотра она больше не фигурировала.

После пропажи украшения с тела мужчины его мать обратилась с заявлением в управление собственной безопасности. Полицейские отрицают, что на теле покойника имелась цепь. Двое из них отказались от прохождения полиграфа, у третьего их коллеги — начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями — детектор подтвердил причастность к хищению.

Однако ювелирное изделие, принадлежащее умершему, по-прежнему не найдено.

Как сообщил «Ленте.ру» начальник пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, оперативники из подразделения собственной безопасности проводят служебную проверку. Материалы направлены для рассмотрения в региональное управление Следственного комитета России (СКР), который займется дальнейшим расследованием дела.

Если будет установлена причастность полицейских к краже, они понесут наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.