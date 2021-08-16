Названа доля мечтающих о собственном доме россиян

Более половины жителей России мечтают приобрести участок с домом, а каждый четвертый из опрошенных хотел бы стать обладателем квартиры в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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Аналитики выяснили, что 59 процентов россиян не прочь стать хозяевами собственной недвижимости на земле, еще 18 процентов респондентов подыскивают жилье в многоквартирных домах, а 15 процентов — в жилых комплексах. Доля опрошенных, которые в ближайшие годы рассчитывают купить таунхаус, составила восемь процентов. Всего в исследовании приняли участие пять тысяч человек старше 18 лет из всех регионов страны.

«Около 71 процента участников опроса рассказали, что хотели бы обзавестись собственной недвижимостью в ближайшие пару лет. Приобретение жилья в черте города планируют 56 процентов респондентов, 44 процента отметили, что желают найти жилье за городом. Почти четверть опрошенных хотели бы купить квартиру в Москве, 12 процентов выбирают Санкт-Петербург, по пять процентов участников склоняются к поиску новой недвижимости в Краснодаре и в Сочи, по три процента — в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде», — добавили аналитики.

Еще два процента респондентов желают купить недвижимость в Казани, Ростове-на-Дону и Крыму. Жилье за границей рассматривают для себя пять процентов респондентов.

Ранее аналитический центр ЦИАН заявил, что в России замедлился рост цен на жилье вторичного рынка. Стоимость недвижимости за июль увеличилась лишь на 0,9 процента. Практически не подорожали подобные квартиры в 16 крупнейших городах страны. Причиной такой тенденции стал спад спроса на жилье из-за предшествующих скачков цен.