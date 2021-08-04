Определены районы около Москвы с самыми дорогими дачами

Аномально жаркое лето продолжает подогревать спрос на дачи в Подмосковье. В среднем с июля 2020-го сезонные дома в разных районах области подорожали на 12 процентов, до 5,4 миллиона рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как определили аналитики, самые дорогие дачи, даже без учета элитного сегмента, традиционно предлагаются в Одинцовском и Красногорском районах — средняя стоимость лота там составила 25,6 миллиона и 25,2 миллиона рублей соответственно. Третье место по дороговизне занимает Мытищинский район, где среднестатистический дом можно купить за 19,9 миллиона рублей.

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Порядка 10-13 миллионов рублей придется отдать за стандартную дачу в Ленинском, Истринском и Пушкинском районах. Самые дешевые предложения следует искать в юго-восточных районах области. Так, средняя цена дачи в Озерском и Серебряно-Прудском районах — чуть меньше миллиона рублей. Сезонный дом стоимостью до 1,5 миллионов можно присмотреть в не самых близких к Москве Орехово-Зуевском, Зарайском, Луховицком и Егорьевском районах.

«Пандемия подстегнула ажиотаж на рынке недвижимости в целом и на загородном рынке в частности, — отмечают эксперты. — Спрос до сих пор остается на высоком уровне и гонит цены вверх. Однако если в прошлом году в период самоизоляции дома и участки приобретались практически не глядя, то сейчас ситуация изменилась. Покупатели стали разборчивее».

Ранее нотариусы порекомендовали россиянам быть внимательными при покупке дач, построенных до 1998 года. Потенциальная опасность в том, что реестр прав на недвижимость появился именно в том году, и регистрировали в нем права, полученные позднее.