В России перестало дорожать вторичное жилье

В России стоимость вторичного жилья выросла лишь на 0,9 процента за месяц

В России стоимость вторичной недвижимости за месяц выросла лишь на 0,9 процента, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, средняя стоимость вторичной недвижимости практически перестала дорожать в 16 крупнейших городах России. Исключением стал Краснодар с ростом в 3,7 процента.

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Как пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, причиной такой тенденции стал скачок цен на жилье, который и вызвал потерю интереса к покупке квартир.

По оценкам экспертов, ситуация на рынке продолжит стабилизироваться, а цены будут показывать только умеренный рост.

Ранее эксперты сообщили, что квартиры в новостройках Московского региона продолжают дорожать, но темпы роста цен замедлились. По мнению аналитиков, во второй половине нынешнего года ожидаются ослабление спроса и нормализация ситуации с ценами, рост которых, вероятно, продолжится, но не так стремительно, как в первые шесть месяцев 2021 года.

Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.