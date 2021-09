Наследник британского престола похвастался любимым фермерским домом

Принц Чарльз показал экологичный домом в графстве Камартеншире Уэльса (Великоритания), который последние несколько лет обустраивает с супругой герцогиней Корнуолл (Камилла Паркер-Боулз) для комфортного отдыха в окружении природы. Наследник британского престола купил особняк после десятилетий поисков подходящей недвижимости, сообщает издание Daily Mail.

Уединенном и экологически чистый фермерский дом сын королевы Великобритании Елизаветы II приобрел в еще в 2007 году за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (по текущему курсу 1,38 миллиона долларов). В здании с тремя спальнями семейная пара проводит несколько недель в году. Территория известна своей тишиной и покоем. Ближайший магазин находится в 1,6 километра от участка.

«Теперь, наконец, у меня есть дом в Уэльсе, чтобы время от времени там останавливаться. Вероятно, купить подобную недвижимость нужно было еще 40 лет назад», — похвастался особняком принц Чарльз, отметив, что старается обустроить дом с любовью, высаживает там деревья.

Строители, ремонтирующие здание, использовали экологически чистые материалы, а цветовую гамму (голубой, белый и терракотовый) выбирала Камилла. В доме есть просторная прихожая, камин из валлийского сланца с королевским гербом. Интерьер достаточно строгий, голые полы, керамика на комоде. Телевизор члены королевской семьи устанавливать в поместье Уэльса не стали, вместо этого на полках множество книг по фольклору и путеводители для прогулок по холмистой местности графства.

Ранее принц Чарльз назвал песню, которая вызывает у него непреодолимое желание танцевать. Наследник британского престола упомянул Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летнем юбилее. Среди любимых исполнителей принца оказались Дайана Росс и Эдит Пиаф.