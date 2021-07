Принц Чарльз рассказал о вызывающей у него непреодолимое желание танцевать песне

Принц Чарльз раскрыл некоторые из своих любимых песен, в том числе одну, которая вызвала у него «непреодолимое желание встать и танцевать». Его слова во время часового шоу по больничному радио приводит CNN.

Среди исполнителей-фаворитов принц Чарльз отметил американское женское вокальное трио The Three Degrees, американскую певицу Дайану Росс и французскую певицу Эдит Пиаф.

Выступая на шоу под названием «Музыка и воспоминания с Его Королевским Высочеством принцем Уэльским», наследник британского престола обсудил некоторые из своих любимых песен, среди них он также упомянул Givin 'Up, Givin' In, которую The Three Degrees исполнили на его 30-летнем юбилее и которая «давным-давно вызвала непреодолимое желание встать и танцевать».

Ранее сообщалось, что принц Чарльз отказался идти на открытие памятника своей бывшей жене принцессе Диане. По словам инсайдера, принц Уэльский не захотел «бередить старые раны», участвуя в мероприятии.