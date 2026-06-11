Трамп назвал число выпущенных по Ирану ракет Tomahawk

Fox News: Трамп заявил, что США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk

Корреспондент Fox News со ссылкой на интервью с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что в рамках последней волны атак американские силы выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk по целям на территории Ирана.

Некоторые из ударов были нанесены на расстоянии около 65 километров от Тегерана.

Кроме того, по словам американского лидера, истребители США ведут операции в небе над Ираном, атакуя радары и системы противовоздушной обороны в юго-западной части республики.

В ночь на 11 июня США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране. Центральное командование американских Вооруженных сил заявляло, что это сделано в целях самообороны.