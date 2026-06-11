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03:27, 11 июня 2026Мир

Трамп назвал число выпущенных по Ирану ракет Tomahawk

Fox News: Трамп заявил, что США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Корреспондент Fox News со ссылкой на интервью с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что в рамках последней волны атак американские силы выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk по целям на территории Ирана.

Некоторые из ударов были нанесены на расстоянии около 65 километров от Тегерана.

Кроме того, по словам американского лидера, истребители США ведут операции в небе над Ираном, атакуя радары и системы противовоздушной обороны в юго-западной части республики.

В ночь на 11 июня США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране. Центральное командование американских Вооруженных сил заявляло, что это сделано в целях самообороны.

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