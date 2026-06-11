Стало известно о погибших в результате атаки США на Иран

Несколько граждан были убиты в результате атак США на Иран

Несколько граждан были убиты в результате атак США на иранский Карган, провинция Хормозган. Об этом сообщает Mediterranean Man в Telegram-канале со ссылкой на республиканские источники.

Кроме того, двое получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов.

В ночь на 11 июня США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране. Центральное командование американских Вооруженных сил заявляло, что это сделано в целях самообороны.