Скандальная телеведущая стала соседкой Адель и Кэмерон Диас

Скандальная американская актриса, ведущая собственного шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) приобрела недвижимость в Калифорнии. В числе соседей знаменитости оказались британская певица Адель и американская актриса Кэмерон Диас. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

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По данным приближенных к телеведущей, дом находится в городе Беверли-Хиллз, Дедженерес отдала за него 8,5 миллиона долларов (более 623 миллионов рублей). В пятницу, 27 августа, ведущая внесла за объект депозит. В каком именно районе располагается новое владение, не сообщается.

В одноэтажном особняке площадью около 430 квадратных метров есть пять спален, четыре ванные комнаты и профессиональная кухня. На территории оборудован бассейн и площадка для разведения костра. Фасад дома с окнами от пола до потолка выполнен из светлого камня. Источники отметили, что постройка выглядит «устаревшей» — ее возвели в 1961 году, за десятки лет там провели как минимум один ремонт.

В июле 2020 года коллеги Дедженерес по шоу рассказали об атмосфере за кулисами передачи, отметив, что там распространены расизм, страх и запугивание. Некоторые бывшие сотрудники пожаловались, что были уволены из-за больничных и отсутствия на работе по серьезным семейным обстоятельствам. Позже продюсеров телепроекта обвинили в сексуальных домогательствах.