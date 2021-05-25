Скандальная телеведущая во второй раз купила один и тот же дом

Скандальная американская актриса, ведущая собственного шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) во второй раз купила один и тот же особняк в калифорнийском городе Монтесито. Несколько лет назад она продала владение за 11 миллионов долларов. Об этом сообщает Fox Business.

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Дедженерес вместе с супругой, австралийско-американской актрисой Поршей де Росси (Portia de Rossi), вновь стали обладательницами ранчо. Они потратили на него 14,3 миллиона долларов (более миллиарда рублей). Сделку оформили в апреле 2021-го. Впервые супруги купили объект в 2017 году за 7,2 миллиона долларов и в 2018-м выставили его на продажу.

Участок в шесть акров расположен недалеко от поместья американской телеведущей Опры Уинфри. На территории есть дом площадью более 6,7 тысячи квадратных футов (более 620 квадратных метров) с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами. Во владении семьи Дедженерес есть винный погреб, библиотека, тренажерный зал и конюшня. На участке также располагаются другие жилые постройки.

В июле 2020 года коллеги телеведущей рассказали об атмосфере за кулисами ее передачи. Бывшие сотрудники пожаловались, что, несмотря на идею доброты вокруг шоу, за кадром царят расизм, страх и запугивание. Одна из бывших коллег Дедженерес поделилась, что решилась на увольнение из-за комментариев по поводу внешности. Спустя время десятки бывших сотрудников сообщили о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта.