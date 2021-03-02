Популярная телеведущая решила продать купленный у лидера Maroon 5 особняк

Популярная американская актриса, ведущая собственного шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) и ее супруга австралийско-американская актриса Порша де Росси (Portia de Rossi) решили продать свой особняк в городе Беверли-Хиллз. Пара приобрела объект у лидера группы Maroon 5 Адама Левина (Adam Levine). Об этом сообщает New York Post.

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Супруги заключили сделку с певцом в мае 2019 года, отдав за дом 42,5 миллиона долларов. За время владения объектом Дедженерес и де Росси сделали там ремонт «с невероятным качеством, стилем и вкусом». Теперь семейная пара хочет получить за поместье 53,5 миллиона долларов (почти четыре миллиарда рублей).

Пока покупатель не найден, во владении пары находится особняк площадью более десяти тысяч квадратных футов (более 925 квадратных метров). Внутри располагаются пять спален, две кухни, одна из которых предназначена для шеф-повара, столовая с баром, библиотека, гостиная и кинозал. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с использованием дерева и метала. На участке также есть бассейн, сад и внутренний двор.

В ноябре прошлого года супруги избавились от другого владения — виллы, расположенной в калифорнийском городе Монтесито. Дедженерес выручила от сделки 33,3 миллиона долларов (на тот момент более 2,5 миллиарда рублей). Журналисты выяснили, что поместье занимало площадь почти в 9,5 акра (около четырех гектаров), а особняк был выполнен в стиле архитектуры острова Бали в Индонезии.

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