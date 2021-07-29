Наследника британского престола развеселили мучения премьер-министра

Неуклюжие попытки премьер-министра Великобритании справиться с зонтом развеселили принца Чарльза. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в британском графстве Стаффордшир во время открытия памятника полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Приехавший на мероприятие премьер-министр Борис Джонсон боролся с зонтом сначала в одиночку, затем с помощью министра внутренних дел Прити Пател и наконец раскрыл его. Но как только это произошло, внезапный порыв ветра вывернул зонт наизнанку.

Наследник британского престола сидел рядом с политиком и с улыбкой наблюдал за его мучениями. Вывернутый зонт вызвал смех и у него, и у Пател, и у Джонсона.

73-летний принц Чарльз — старший сын британской королевы Елизаветы II. Ожидается, что он станет королем после ее смерти.

В 2019 году сообщалось, что в турецкой провинции Османие сильный ветер унес уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком. Мужчина утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра.