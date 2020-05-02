Отец Бориса Джонсона раскритиковал Меган Маркл

Стэнли Джонсон (Stanley Johnson), отец действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, подверг критике жену принца Гарри Меган Маркл за ее роль в решении пары покинуть Великобританию. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Джонсон-старший отметил, что в браке «у руля» находится жена принца Гарри, и именно она принимает все серьезные решения. «Я не могу перестать думать, что Меган, как мы теперь должны ее называть, сыграла первостепенную роль во всем этом», — заявил 79-летний отец британского политика. Он предположил, что, возможно, вся ситуация связана с тем, что между британскими и американскими женщинами существуют «фундаментальные культурные различия».

Джонсон также сравнил пару со своими родителями, отметив, что его мать в свое время была готова следовать за отцом везде, руководствуясь библейскими заповедями. «Герцогиня Сассекская, несомненно, обладает огромным очарованием и талантом, но я не уверен, что она придает большое значение Книге Руфь»,— добавил мужчина.

Отец премьер-министра Великобритании отметил, что глубоко опечален решением пары, добавив, что их благотворительная деятельность «была фантастической».

С начала апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право на переезд в США, работу и занятие предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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