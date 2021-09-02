В правительстве предложили новые выплаты для части россиян

Вице-премьер Трутнев предложил выплаты в 1 млн рублей при рождении третьего ребенка в ДФО

Заместитель председателя правительства, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил выплачивать во всех регионах этого округа миллион рублей при рождении третьего ребенка, пишет РИА Новости. Аналогичный опыт уже есть у части региона: в Сахалинской области программа помогла повысить коэффициент рождаемости, объяснил вице-премьер на совещании по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

С соответствующим заявлением о новых выплатах Трутнев выступил, обращаясь к президенту Владимиру Путину. «Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 миллиона рублей», — сказал полпред.

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Он также предложил главе государства рассмотреть идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Инициативу Трутнев аргументировал тем, что состояние городов в округе влияет на стремление людей жить и работать в регионе.

31 августа вице-премьер также прокомментировал идею создания новых городов на Дальнем Востоке — это необходимо тогда, когда возникают новые экономические мощности. По его мнению, сейчас следует сосредоточиться на развитии уже существующих.