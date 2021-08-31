Трутнев оценил идею создания новых городов на Дальнем Востоке

Вице-премьер России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев счел нецелесообразным создание на Дальнем Востоке новых городов. По его мнению, сейчас следует сосредоточиться на развитии уже существующих. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда», власти исходят из необходимости обеспечить население не только жильем, но и работой, поэтому строить новый город имеет смысл при возникновении «огромных новых экономических мощностей». В качестве примера он привел город Циолковский, который строится под нужны космодрома Восточный.

«Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города», — оценил идею вице-премьер. Он указал на большую востребованность реновации существующих городов на Дальнем Востоке — Владивостока, Хабаровска, Анадыря, Магадана, Благовещенска. Трутнев пояснил, что индекс качества городской среды в регионе «существенно ниже» среднероссийского.

Ранее о планах создания в ДФО первого города-миллионника заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Рассматривается возможность объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника на 300 тысяч жителей и города Артема. Глава «Роскомсоса» в свою очередь предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что авторы проекта нового российского города-миллионника смогут представить свои наработки главе государства Владимиру Путину 2 сентября в рамках рабочей поездки главы государства на Дальний Восток с 1 по 4 сентября.