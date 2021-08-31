Минвостокразвития допустило создание города-миллионника на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке может появиться первый в регионе город-миллионник. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РБК.

Как пояснил министр, это станет возможно при объединении Владивостока с населением 600 тысяч человек, его потенциального города-спутника, рассчитанного на 300 тысяч жителей, и города Артема. «У нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке», — резюмировал он. Чекунков добавил, что на данный момент просчитывается бизнес-модель создания такого города, который мог бы получить название Спутник.

Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно Алексей Чекунков Глава Минвостокразвития

Не первый спутник

Потенциальное поселение стало не первым проектом города-спутника Владивостока. В конце 2019 года о создании нового населенного пункта рядом со столицей Приморья сообщил основатель торговой сети DNS Дмитрий Алексеев. Город рассчитан на 25 тысяч жителей. По словам Алексеева, в нем будет полноценная социальная инфраструктура: две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлиника, пожарная станция и другие объекты. По информации РБК, проект поселения уже строится.

Город-спутник Владивостока Фото: страница Дмитрия Алексеева в Facebook

Еще одним городом-спутником уже является Артем, расположенный в 38 километрах к северо-востоку от центра Владивостока. По состоянию на 2020 год его население составляло около 104 тысяч человек. Артем — один из главных транспортных узлов Приморского края. Через город проходят торговые пути из России и северо-восточного Китая в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также есть выход к Амурскому и Уссурийскому заливам Японского моря.

Новые города

Тему строительства новых городов ранее в августе затрагивал министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда он предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые должны стать экономическими центрами. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил он.

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Оценивая предложение Шойгу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что развитие государства требует появления новых центров и городов. При этом он подчеркнул, что строить новые города и развивать уже существующие одинаково важно. По его словам, это «постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны».

Позже стали известны подробности строительства первого города в Сибири по идее министра обороны. Город решили возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. В 1970-е годы там началось строительство крупного промышленного района из 12 заводов. На территории есть необходимая инфраструктура, включая ГЭС, дороги, аэропорт, а также университет и институт, на основе которых можно создать научный центр.

Высокопоставленный источник из Республики Хакасия рассказал URA.RU, что, вероятнее всего, он будет построен по типу Электрограда. По его словам, таким образом министр решил возродить нереализованную в советское время задумку.