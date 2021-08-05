Шойгу захотел построить в России новые города

Министр обороны России Сергей Шойгу захотел построить в Сибири несколько крупных городов. Новые поселения должны стать экономическими центрами, сообщает ТАСС.

Шойгу выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Министр предложил создать «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. Они будут научно-промышленными и экономическими центрами.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил Шойгу.

Министр также отметил, что подобные идеи обсуждались в советскую эпоху перед распадом СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — заключил политик.

В феврале планы построить новый город обсуждались на Сахалине. Тогда вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что поселение планируют связать с портом Корсаков. Новое место задумали сделать городом, «который сразу будет построен правильно».