Саудовская Аравия построит город будущего без машин

Саудовская Аравия объявила о строительстве города будущего The Line — он будет выглядеть как 170-километровая линия сообществ, где обойдутся без автотрасс, улиц и машин. Работы начнутся в первой половине 2021 года. Об этом пишет Designboom.

The Line появится в инновационном районе Неом на побережье Красного моря. Предполагается, что умный город создаст 380 тысяч рабочих мест и увеличит ВВП страны на 48 миллиардов долларов к 2030 году.

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«Почему семь миллионов человек должны ежегодно умирать из-за загрязнения окружающей среды? Почему мы должны ежегодно терять миллион человек из-за ДТП? И почему мы должны мириться с потраченными на поездки на работу годами жизни? Следовательно, нам нужно преобразовать концепцию обычного города в футуристическую», — объяснил причину создания проекта его инициатор наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд.

Поскольку целью строительства The Line является гармония с планетой, то в нем применят передовые технологии для сохранения природы. Сообщество будет функционировать с помощью зеленой энергии, все строения сделают углеродно-положительными (Carbon Positive). Это значит, что инфраструктура потребляет больше углекислого газа, чем было затрачено для ее обеспечения, тем самым сокращая углеродный след.

Все необходимые для жизни горожанина услуги и сервисы будут находиться в пешей доступности (пять минут ходьбы). Территории максимально озеленят, поэтому у жителей не будет ощущения мегаполиса, но при этом сохранится чувство комфорта. Инфраструктурные объекты частично разместят под землей, чтобы они не создавали помех свободным прогулкам людей, а еще уровнем ниже проложат линию экологичного общественного транспорта. Благодаря ему путешествие из одного конца The Line в другой займет максимум 20 минут.

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