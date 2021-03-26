В Арктике задумали построить ходячие города

Почетный архитектор России Виталий Трошин предложил построить в Арктике ходячие города. По задумке ученого, подобные конструкции не оказывают высокое давление на почву. Трошин представил концепцию в рамках научно-практической конференции «Будущее арктической архитектуры. Комфортное проживание человека в Арктике». Об этом сообщает ТАСС.

Концепцию Трошина назвали кочевыми поселениями. В качестве городов ученый предложил передвижные платформы в виде домов, школ и других объектов инфраструктуры. Они будут перемещаться по территории на подвесных рельсах со скоростью четыре километра в час и в случае необходимости — опускаться или подниматься на высоту трех-четырех метров. В качестве основных материалов планируют использовать дерево и алюминий, которые благодаря легкости не оказывают серьезного давления на ландшафт, что поможет сохранить природу региона.

«При массе в 120 тонн дом производит на грунт давление всего в 130 граммов на квадратный метр. Это давление сопоставимо с тем давлением, какое на почву оказывает олень. У этой конструкции нет вращательных движений, поэтому она не вскрывает земляной покров и не обнажает мерзлоту», — пояснил Трошин.

Задумку Трошина поддержали другие участники конференции. Они назвали ее очень интересной идеей, подчеркнув, что подобные платформы должны будут соответствовать строительным нормам региона. «Шагающие города — это то, что должно шагать в Арктике», — отметил директор музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru