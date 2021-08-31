На Дальнем Востоке решили создать первый город-миллионник

Власти задумали построить новый город-спутник Владивостока. Об этом рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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По его словам, поселение будет рассчитано на 300 тысяч жителей. Если же его объединить со столицей края (600 тысяч человек) и городом Артемом, в регионе появится первый город-миллионник.

Сейчас просчитывается бизнес-модель создания такого города-спутника. Чекунков сказал, что новый город может также получить название «Спутник».

В свою очередь источник издания, ознакомленный с деталями проекта, рассказал изданию, что проект будет реализовываться при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.

Ранее стали известны подробности строительства первого города в Сибири по идее Шойгу. Уточнялось, что он скорее всего будет построен по типу Электрограда. Тогда собеседник URA.RU предположил, что министр решил возродить нереализованную в советское время задумку. На территории есть необходимая инфраструктура, включая ГЭС, дороги, аэропорт, а также университет и институт, на основе которых можно создать научный центр.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на инициативу министра обороны Сергея Шойгу, предложившего построить в Сибири несколько крупных городов. Оценивая идею главы оборонного ведомства, Песков подчеркнул, что развитие государства требует появления новых центров и городов, при этом строить новые города и развивать уже существующие — одинаково важно.

О строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По предположениям министра, новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами.