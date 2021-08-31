Рогозин предложил построить в России город космонавтики

Новый российский город предложили создать на базе Циолковского в Амурской области рядом с космодромом «Восточный». Такую идею озвучил Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook 31 августа.
Глава «Роскосмоса» опубликовал снимок мобильной семиэтажной башни для обслуживания ракет типа «Союз-2» и написал к нему пост с предложениями конкретного места для строительства города-миллионника на Дальнем Востоке. Рогозин отметил, что новый населенный пункт может быть посвящен российской космонавтике.
«Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики. Не только для обеспечения ритмичной работы космодрома, но и для создания конструкторских бюро, инженерных центров и производства ракетно-космической техники. Отсюда будут уходить в дальний космос наши перспективные пилотируемые корабли и ядерные межпланетные станции, здесь будет рождаться и мужать новое поколение инженеров России. И на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток. Запомните мои слова, так и будет», — написал гендиректор «Роскосмоса» в соцсети.
Ранее в интервью РБК идею создания на Дальнем Востоке первого в регионе города-миллионника озвучил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По словам министра, в качестве модели для нового мегаполиса рассматривается объединение Владивостока (600 тысяч человек), его потенциального города-спутника на 300 тысяч жителей и города Артема. Стоимость заселения территории, включая строительство новых домов, оценивается в восемь триллионов рублей. Сам проект рассчитан на 15 лет.