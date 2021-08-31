Путину представят проект нового города на Дальнем Востоке

Авторы проекта нового российского города-миллионника смогут представить свои наработки главе государства Владимиру Путину 2 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в рамках доклада о программе совещания по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), передает «Интерфакс».
Кремль дал информацию о рабочей поездке Путина на Дальний Восток с 1 по 4 сентября. Часть вопросов о социально-экономических стратегиях региона президент обсудит с властями ДФО на видеоконференции. В том же формате планируется организовать презентацию идей по строительству города на базе Владивостока.
«У президента будет совещание по вопросам социально-экономического развития округа. Инициаторы проекта нового города на Дальнем Востоке смогут доложить о нем президенту», — пояснил Песков журналистам.
Пресс-секретарь Путина добавил, что утром 4 сентября президент отправится в Благовещенск, а затем посетит космодром Восточный.
Ранее о планах создания в ДФО первого города-миллионника заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Рассматривается возможность объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника на 300 тысяч жителей и города Артема. Глава «Роскомсоса» в свою очередь предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный.