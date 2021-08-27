Сибири пообещали новые проекты развития

Правительство анонсировало возможность внедрения новых инициатив по поддержке Ангаро-Енисейского макрорегиона России. О проектах развития Сибири 27 августа завила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее слова передает «Интерфакс».

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Мероприятия связаны с ранее заявленной идеей министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири пяти городов с населением до миллиона человек. По мнению Абрамченко, новые населенные пункты смогут привлечь в макрорегион дополнительные кадры и удержать талантливую молодежь для развития территории.

«Для того, чтобы привлекать в Сибирь специалистов, нам нужна комфортная среда. Не должно быть экологических проблем, требуется современное жилье, все условия, чтобы население жило и работало с удовольствием. Есть отдельные проекты по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также программа конкретных мероприятий для поддержки южных территорий Сибири», — заявила вице-премьер.

В начале августа Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил построить в Сибири три или пять городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Позже стало известно, что первый подобный город-миллионник начнут возводить в Минусинской котловине на границе Красноярского края и Хакасии уже с 2022 года.