Россияне оценили идею переноса столицы из Москвы в Сибирь

Эксперты SuperJob заявили о желании россиян перенести столицу из Москвы в Сибирь

Каждый пятый россиянин хочет перенести столицу в Сибирь, об этом говорят данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, пишет RT.

Данную идею положительно оценили 22 процента респондентов. Они предлагают перенести столицу России в Сибирь и построить там пять новых городов. По словам участников исследования, перенос столицы скажется положительно на развитии Сибири как в экономическом, так и демографическом плане.

Еще 30 процентов человек поддержали только идею о возведении в Сибири новых городов. Свою позицию они объяснили нежеланием воспринимать любой другой город, кроме Москвы, как столицу государства. Только перенос столицы без строительства новых населенных пунктов поддержали 6 процентов человек, отметили эксперты.

Против проголосовали 27 процентов россиян. «В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удаленность новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения», — объяснили исследователи.

Опрос был проведен среди экономически активного населения со всех регионов страны, в том числе городов-миллионников.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. Они будут научно-промышленными и экономическими центрами.