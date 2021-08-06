Урбанист оценил идею Шойгу построить в Сибири новые города

Архитектор-урбанист Андрей Иванов оценил идею министра обороны России Сергея Шойгу по строительству в Сибири нескольких новых крупных городов. Это совершенно невозможно, считает специалист. Своим мнением архитектор поделился в беседе с «Лентой.ру».

По задумке Сергея Шойгу, «три, а лучше пять» новых крупных городов в Сибири станут экономическими и научно-промышленными центрами. С такой инициативой он выступил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил Шойгу.

Министр также отметил, что подобные идеи обсуждались перед распадом СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — заключил политик.

Урбанист назвал планы Шойгу фантазиями

Андрей Иванов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что строительство новых городов в Сибири — не лучшая затея. «Совершенно невозможно. Это просто фантазии. Просто потому что у нас очень много пустующих и пустеющих городов в той же Сибири. Если города развивать, то развивать существующие и наполнять их теми функциями, о которых говорил Шойгу. В Сибири есть несколько городов, которое вполне способны их принять. Никакие новые города сейчас построены быть не могут. Не знаю, почему это ему вообще пришло в голову», — поделился он.

Материалы по теме Убийственная мгла. Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей Край земли и острова дымящихся вулканов. Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?

По словам архитектора, в стране существует сильная диспропорция по доходам и уровню комфортной жизни в городах. Именно в этом Иванов видит причину, по которой люди покидают Сибирь. «Уезжают ведь туда, где можно заработать большие или просто приличные деньги. Уезжают в Москву, Петербург, Краснодарский край, например, потому что там жить приятней. Скорее всего какая-то политика по развитию Сибири и Дальнего Востока не работает, потому что людям жить в этих городах не комфортно, там нет работы с достойной оплатой и жить там тяжело. Вот в чем проблема и с чем реально стоит разбираться», — сообщил специалист.

Он также отметил, что люди покидают сибирские города потому, что в них невысокое разнообразие работ в развивающихся отраслях экономики и отсутствует разнообразие в культурной жизни. «Людей это не устраивает», — резюмировал Иванов.

В феврале стало известно о планах построить новый город на Сахалине. Тогда вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что поселение хотят связать с портом Корсаков. Новое место задумали сделать городом, «который сразу будет построен правильно».