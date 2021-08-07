Политологи поддержали идею Шойгу построить в Сибири новые города

Эксперты одобрили идею министра обороны России Сергея Шойгу по строительству в Сибири нескольких новых крупных городов. Свои мнения они высказали в социальных сетях. Министр предложил создать «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. Они будут научно-промышленными и экономическими центрами. С такой инициативой он выступил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил Шойгу. Министр также отметил, что подобные идеи обсуждались в советскую эпоху перед распадом СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — заключил политик.

«Идея эта, конечно, мощная, рациональная и экономически обоснованная, так как и ресурсы мы все равно везем оттуда, и интеллект и особенный уральско-сибирский дух, который помогает подпитывать нашу общую пассионарность, — написал на своей странице в Telegram генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Идея о размещении в Сибири некоторых управленческих структур также весьма здравая. Такое, например, практикуется в ЮАР и в Щвейцарии. Да что там говорить, наше разделение управленческого функционала между Москвой, Питером и, отчасти, даже Сочи — медицинский факт и, чем больше будет таких точек, тем проще будет управляться с "дальними регионами"». По его мнению, сейчас появилась возможность реализовать идею Шойгу настоящим образом — для этого есть все условия и предпосылки.

«Нужно не бояться масштабных инфраструктурных проектов, когда они имеют четкое экономическое обоснование. Идея, предложенная Сергеем Шойгу, поможет развить регионы, привлечет новые источники финансирования, а в последствии (по успешному примеру других стран) будет способствовать перемещению части федеральных управленческих структур (как это было в ЮАР или Швейцарии, где несколько городов столичного статуса), — высказал мнение на странице в Telegram член-корреспондент Академии военных наук РФ, политолог-американист Сергей Судаков. — Отдельно следует отметить тот факт, что штаб-квартиры крупнейших налогоплательщиков России смогут переместится из Москвы и Санкт-Петербурга в новые города, обеспечить рывок экономического развития регионов в Сибири. В США данная практика работает многие годы. Идея Сергея Шойгу о крупных городах и научных центрах в Сибири оптимизирует баланс российской экономики на федеральном уровне. Это своевременное и верное предложение». По его мнению, Советский Союз всегда славился умением в кратчайшие сроки выполнять масштабные проекты, которые для многих других стран были совершенно не под силу. Он напомнил, как воспринимались идеи о строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Выполнили. Построили. Пользуемся по сегодняшний день, — подчеркнул эксперт. — А сколько было сказано по поводу Крымского моста и Северного потока».

Идея создания и развития в Сибири городов не новая. Данные вопросы давно поднимались в том числе географическим обществом. При этом важно, что инициатива поступала именно из регионов еще 8 лет назад. Кроме того, данную идею поддерживали большие промышленные компании и ведомства, в частности Минэкономразвития, а также крупные государственные деятели, к примеру бывший министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушко. Экономист Никита Кричевский также напомнил, что «идею переноса если не столицы, то части федеральных ведомств и крупных компаний в Сибирь в июне 2021 года во время прямой линии поддержал Владимир Путин, хоть и допустил, что такой шаг не решит всех проблем региона». По мнению эксперта, рациональность идеи Шойгу еще и в том, что новые и, что более важно, современные города будут построены с нуля, с заранее принятым градостроительным планом. А по поводу денег Михаил Делягин не переживает. «Деньги в России есть и много, наверное, больше, чем когда-либо. Это и международные резервы, и входящий в них ФНБ, и многотриллионные банковские пассивы, и санкции, и существенное ужесточение налогового администрирования, за что правительству отдельная благодарность, — считает экономист. — Да и с привлечением инвестиций проблем не будет, я уже не говорю про новые рабочие места. Что до комплексного развития территорий, полагаю, здесь скептиков не будет».

По степени замысла и реализации этот проект может сравниться разве что с полетом Гагарина в космос. Это принципиально изменит жизнь в нашей стране и окажет активное влияние на весь Евразийский континент. Такое мнение выразил на своей странице Facebook директор Международного Института новейших государств Алексей Мартынов. «Современные технологии и ресурсы позволяют в короткие сроки возвести несколько современных мегаполисов в кратчайшие сроки. Такое перераспределение социальной и административной нагрузки по всей территории и централизация центра (простите тавтологию) целесообразно не только с точки зрения рационального управления, но и экономически обоснованно с точки зрения современных вызовов стоящих перед величайшей страной в мире в среднесрочной перспективе, — подчеркнул политолог. — Представляется, что в ближайший период многие федеральные министерства и ведомства, а также высшие институты государственной власти переместятся в центр страны в новые ультрасовременные мегаполисы. Этот проект своим масштабом и дерзостью привлечет крупнейших инвесторов мира. Штаб-квартиры, возведенные в этих новых столицах крупнейших отечественных и зарубежных корпораций, будут обеспечивать постоянный темп развития всего центра страны. То есть речь идет о новой сбалансированной и равно взвешенной по регионам модели отечественной экономики».

Сибирь очень богатый природными ресурсами регион, хорошо проработаны вопросы электрообеспечения. И, по мнению экспертов, здесь необходимо создавать условия для запуска полного цикла производств. Основной задачей должно стать создание хороших условий для жизни людей, а не создание городов ради городов.

Поначалу инициатива Шойгу вызвала критику: и из-за избирательной кампании, и из-за того, что механизмы достижения поставленной цели — строительства нескольких городов — оказались в тени общественного восприятия, и потому что московским экспертам элементарно не хочется ни переезжать в Сибирь, ни отдаляться от власти. Но, по мнению политолога Михаила Делягина, эта идея заслуживает только поддержки. «Остается надеяться, что недоразумения будут исправлены разъяснительной работой, а сама инициатива реализована», — подчеркнул политолог.