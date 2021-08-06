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Шойгу рассказал об иностранных центрах подрывной пропаганды

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной деятельности в России, созданы в Риге, Таллине и Варшаве. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — рассказал Шойгу.

По его словам, иностранные центры распространяют разные слухи, от этих структур исходят «не самые лучшие ароматы». Шойгу объяснил, что там следят за информацией в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет» и приглашают их на работу за вознаграждение. Также министр заявил, что в России не готовят специалистов по информационным атакам.

Ранее Сергей Шойгу прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине.
Глава Минобороны заявил, что Крым всегда был и будет российским и ответил на слова Зеленского одесским анекдотом.

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