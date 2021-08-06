В Минобороны сообщили о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных

Вооруженные силы России полностью завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Глава Минобороны сообщил, что всего среди военных вакцинировано 1 миллион 400 тысяч человек. Повторные прививки уже сделали 34 тысячи военнослужащих, ревакцинация от COVID-19 в армии продолжается.

Шойгу добавил, что для вакцинации призывников существует отдельная программа.

«Пока "ковиддиссидентов" или, как их еще называют, "антивакцинеров" у нас нет. Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных и много», — заявил Шойгу.

Ранее в Минобороны рассказали о риске потерять триллионы рублей из-за пандемии. По словам Шойгу, в марте 2020 года, когда большинство оборонных заводов прекратили работу, под угрозой срыва оказались поставки вооружения и военной техники как по гособоронзаказу, так и по контрактам с зарубежными партнерами на общую сумму около трех триллионов рублей.