В Минобороне рассказали о риске потерять триллионы рублей из-за пандемии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что ведомство могло потерять триллионы рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

Он уточнил, что речь идет о нерабочих днях в марте 2020 года, когда большинство оборонных заводов прекратили работу. По словам Шойгу, в общей сложности это решение затронуло почти два миллиона рабочих и инженеров. В результате под угрозой срыва оказались поставки вооружения и военной техники как по гособоронзаказу, так и по контрактам с зарубежными партнерами на общую сумму около трех триллионов рублей.

По его словам, этого удалось избежать благодаря мерам и своевременным решениям, принятым президентом России Владимиром Путиным. В итоге оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России смог выполнить свои обязательства, несмотря на локдаун.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процентов. По его словам, это очень хороший результат.