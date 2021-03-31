Путин допустил национализацию некоторых предприятий

Президент России Владимир Путин допустил национализацию предприятий, которые выполняют гособоронзаказ со сбоями. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства уточнил, что такой инструмент можно использовать для сохранения занятости. «Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают», — отметил он.

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При этом, по словам Путина, национализация носит крайний характер, «и в данном случае совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».

Так президент отреагировал на предложение Федерации независимых профсоюзов разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и «приступить к его практическому использованию».

В декабре стало известно о национализации АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать 95,72 процента обыкновенных акций предприятия и передать их Росимуществу. Проверка началась после скандала с башкирским шиханом Куштау, которому угрожали планы компании. По ее итогам выяснилось, что переход прав на БСК в собственность частных лиц был произведен с нарушениями и помимо воли государства.