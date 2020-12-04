Угрожавшую башкирскому шихану компанию национализировали

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) перешла в собственность государства. Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать 95,72 процента обыкновенных акций предприятия и передать их Росимуществу, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов в комментарии «Ленте.ру».

Ведомство начало проверку после скандала с башкирским шиханом Куштау, которому угрожали планы компании. По ее итогам выяснилось, что переход прав на БСК в собственность частных лиц был произведен с нарушениями и помимо воли государства, что и стало поводом для национализации производителя.

Арбитраж полностью поддержал выводы Генпрокуратуры и удовлетворил их в полном объеме. Акции были изъяты у АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Держатели реестра акционеров АО «Реестр» и банк «Уралсиб» должны будут внести изменения и записать ценные бумаги на счет государства.

Акции протеста против разработки Куштау, считающегося одним из символов Башкирии, шли все лето. В августе противостояние вступило в жесткую фазу, начались стычки экоактивистов и представителей БСК. В дело пришлось вмешаться силовикам и региональным властям.

По итогам переговоров глава республики Радий Хабиров заявил о необходимости взять компанию под государственный контроль. Однако на тот момент речь шла выкупе контрольного пакета акций, причем республика и так владела долей в 38,28 процента.