В Башкирии начались новые протесты против завода и разработки горы

Жители Башкирии вышли на шестой народный сход против разработки горы Крыктытау и строительства медного горно-обогатительного комбината «Русской медной компанией», пишет «Верстов.Инфо».

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В акции приняли участие около двух тысяч человек, которые потребовали признать горный хребет особо охраняемой зоной. Эколог, ведущий программы «Зеленый остров» Александр Сидельников отметил, что в случае начала работ в районе произойдет экологическая катастрофа, в воду попадут медь, сурьма, мышьяк. Это произойдет из-за того, что на горе берут свои истоки реки Малый и Большой Кизил, вдоль их берегов расположено более 40 поселений Башкирии и Челябинской области с общим населением в 500 тысяч человек.

Одна из лидеров защитного движения Зиля Рамазанова добавила, что на Крыктытау растут хвойные леса, благодаря которым соседние районы и Магнитогорск получают кислород и еще не превратились в «газовую камеру».

Один из собеседников издания Ильнур Гиляжев сообщил, что, предположительно, на месте разработки карьера раньше находилось советское хранилище ядерных отходов. На территории стояли таблички «Радиация», которые позже пропали. Недавно мужчина участвовал в походе в Салават Совхоз, где были плакаты с предупреждением о радиации. Живущие там временные рабочие рассказали активистам, что эти таблички убрали перед приездом журналистов.

«Если там начнутся работы, вернется тяжелая техника, народ пойдет на большее. Мы не отступим. Если власть не хочет, чтобы пролилась кровь, она должна принимать взвешенные решения — отозвать лицензию, которую выдали "Русской медной компании"», — сказала Рамазанова.

Ранее после возмущения местных жителей власти Башкирии запретили «Башкирской содовой компании» (БСК) разрабатывать шихан Куштау, который стал памятником природы.