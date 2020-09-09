Ответственная за башкирский шихан компания пошла на крайние меры

«Башкирская содовая компания» (БСК), ответственная за разработку шихана Куштау, пошла на крайние меры ради сохранения прежнего уровня добычи. Совет директоров БСК принял решение продолжить разработку карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод, говорится в сообщении на сайте предприятия.

Такой шаг позволит нарастить ресурсную базу в условиях, когда она сильно ограничена из-за скандала вокруг разработки шихана Куштау.

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Изначально планировалось, что месторождения карьера истощатся к 2022 году, после чего добыча на них станет невозможна. Но благодаря новым планам БСК разработку Шахтау удастся продлить до 2027 года.

Также компания планирует обратиться в Счетную палату, чтобы та дала оценку правомерности ее деятельности и отдельно — распределения долей собственности.

БСК, производящая около 85 процентов всей пищевой соды в России, стала фигурантом скандала после того, как жители Башкирии выразили протест против планов на разработку шихана Куштау, считающегося одним из символов республики. После вмешательства президента России Владимира Путина от разработки было решено отказаться.

Также Генпрокуратура нашла нарушения при приватизации БСК. По версии ведомства, переход компании к частным собственникам произошел вопреки воли государства.