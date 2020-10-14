«Уралвагонзавод» отреагировал на сообщение о ненужности своих вагонов

Крупнейший в России производитель грузовых вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) отреагировал на сообщение о ненужности своей продукции. Предприятие утверждает, что имеет заказы на 2021 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода».

«Информация об отсутствии покупателей на подвижной состав "Уралвагонзавода" не соответствует действительности и порочит деловую репутацию. Заявления подобного рода — это попытка вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров», — говорится в сообщении компании.

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Также утверждается, что публикации о невостребованности вагонов УВЗ могут негативно сказаться не только на производстве гражданской продукции, но и на исполнении гособоронзаказа в будущем.

В качестве примера имеющихся контрактов УВЗ привел соглашение на поставку вагонов с Федеральной грузовой компанией, действие которого распространяется на 2021 год.

14 октября РБК со ссылкой на высокопоставленные источники в отрасли сообщило об отсутствии заказов на продукцию УВЗ на 2021 год. По данным издания, рынок в настоящий момент переполнен и не нуждается в новых поставках.