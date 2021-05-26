Президент России Владимир Путин назвал долю выполненного гособоронзаказа в прошлом году. Его слова на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) передает РИА Новости.

Как рассказал Путин, за 2020 год гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процентов. По его словам, это очень хороший результат. Президент также подчеркнул, что важно и впредь поставлять в войска перспективные образцы вооружений и техники четко, в срок и по запланированному графику.

В марте Владимир Путин допустил национализацию предприятий, которые выполняют гособоронзаказ со сбоями. Так президент отреагировал на предложение Федерации независимых профсоюзов разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и «приступить к его практическому использованию».