Путин потребовал исправить ошибки в военном импортозамещении

Владимир Путин указал на ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Военно-промышленной комиссии, российский лидер отметил, что в ряде случаев были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению, и из-за этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких пунктов гособоронзаказа.

Путин поручил устранить сбои, поскольку от этого зависят все планы по перевооружению армии и флота. Он поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технической независимости в сфере производства военной продукции.

В декабре 2018 года сообщалось, что доля импортного оборудования, используемого при строительстве военных кораблей, составляет примерно десять процентов, для гражданских судов данных показатель достигает 90-95 процентов.

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