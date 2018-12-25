Раскрыта зависимость российских кораблей от иностранного оборудования

Доля импортного оборудования, используемого при строительстве военных кораблей, составляет примерно десять процентов, для гражданских судов данных показатель достигает 90-95 процентов, сообщил «Mil.Press Военное» замдиректор машиностроительного завода «Винета» Виталий Макаров.

Руководитель проектов компании «МСС» Никита Максимов, которого спросило издание, долю импортного оборудования в гражданских судах оценил в 50 процентов.

«Mil.Press Военное» также расспросило специалистов о доли импорта в электронике. «На рынке, который мы представляем, доля от 70 до 95 процентам принадлежит иностранным компаниям», — сказал руководитель направления работы по гособоронзаказу «Курского электроаппаратного завода» (КЭАЗ) Семен Турицын.

Материалы по теме Одолжили Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем

Собеседники издания отметили, что импортозамещению мешает избыточный документооборот, обусловленный действующей внутрироссийской системой стандартов.

«Отечественный поставщик должен иметь военную приемку и большой пакет документов — руководство по эксплуатации, технические условия, паспорт, формуляр. Иностранные компании могут поставлять без инструкции и без приемки военными», — сказал заместитель генерального директора «Морсвязьавтоматики» Алексей Зюзин.

В апреле гендиректор предприятия-производителя спутников «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!