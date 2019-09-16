Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 после атаки дронов

Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом он заявил после встречи с главой Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани, передает РИА Новости.

По его словам, российские системы ПВО способны надежно защитить любые инфраструктурные объекты, и все зависит от «мудрого государственного решения» Эр-Рияда. Путин напомнил, что и Иран, и Турция в свое время уже приобрели такие комплексы.

В ответ на уточняющий вопрос Рухани, что лучше купить — С-300 или С-400 — Путин сказал, что выбор зависит от самой Саудовской Аравии.

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В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что за инцидентом стоит Иран. Он призвал мировое сообщество осудить действия иранской стороны и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности.

Ранее в понедельник взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями.

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